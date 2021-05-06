Итальянский специалист дал принципиальное согласие возглавить "Шахтер" - СМИ

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Главный тренер ФК "Сассуоло" Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить "Шахтер" начиная со следующего сезона, сообщает УНН со ссылкой на "ViolaNews.com" и "La Gazzetta dello Sport".

Детали

По информации издания, главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби не станет продлевать соглашение с нынешней командой по окончании сезона 2020-21, поскольку достиг принципиального соглашения о сотрудничестве с "Шахтером".

Этому поспособствовали переговоры Де Дзерби с соотечественником из "Шахтера" - директором по футболу донецкого клуба Карло Николини.

Ожидается, что итальянец подпишет контракт на три года с зарплатой около двух млн евро за сезон.

Дополнение

В нынешней кампании "Сассуоло" под руководством Де Дзерби идет на 8-й позиции.

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