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Італійське судно врятувало 65 людей, які втекли з Лівії на переповненому дерев'яному човні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У суботу італійське морське судно врятувало 65 мігрантів, в тому числі жінок і дітей, які втекли з Лівії до Європи на переповненому дерев’яному човні. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Човен з мігрантами дрейфував після того, як двигун перестав працювати. Човен помітив літак неурядової організації Seabird, який літав над центральним Середземним морем. На борту судна не було рятувальних жилетів. Мігранти були врятовані в міжнародних водах судном Asso Ventinove недалеко від нафтового родовища Бурі на прохання Seabird.

Незабаром після цього до місця події прибуло судно лівійської берегової охорони, щоб оглянути порожній човен.

Asso Ventinove повідомила, що всі врятовані, в тому числі п’ятеро дітей, виявилися здоровими. В радіозв’язку з Seabird капітан сказав, що очікує наказу від рятувального та координаційного центру в Римі, щоб призначити безпечне місце для висадки мігрантів.

Доповнення

До теперішнього часу в цьому році близько 44 тисяч людей досягли берегів Європи, перетнувши центральне Середземне море з Тунісу і Лівії, часто від рук контрабандистів, які саджають їх на непридатні для плавання човни. Приблизно половина прибулих висадилися на Лампедузі, італійському острові, розташованому ближче до Північної Африки, ніж до Італії.

За даними міграційного агентства ООН, станом на 25 вересня понад 25 тисяч осіб були перехоплені підготовленою ЄС і екіпірованою лівійською береговою охороною в цьому році і повернулися в охоплену війною країну.

Після висадки мігранти часто поміщаються в убогі центри утримання під вартою, де вони зазнають тортур і жорстокого поводження.

Цього року також зареєстровано понад 1 100 смертей в Центральному Середземномор’ї.

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