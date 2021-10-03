Итальянское судно спасло 65 человек, бежавших с Ливии на переполненной деревянной лодке

Детали

Лодка с мигрантами дрейфовала после того, как двигатель перестал работать. Лодку заметил самолет неправительственной организации Seabird, который летал над центральным Средиземным морем. На борту судна не было спасательных жилетов. Мигранты были спасены в международных водах судном Asso Ventinove недалеко от нефтяного месторождения Бури по просьбе Seabird.

Вскоре после этого к месту происшествия прибыло судно ливийской береговой охраны, чтобы осмотреть пустую лодку.

Asso Ventinove сообщила, что все спасенные, в том числе пятеро детей, оказались здоровыми. В радиосвязи с Seabird капитан сказал, что ожидает приказа от спасательного и координационного центра в Риме, чтобы назначить безопасное место для высадки мигрантов.

Дополнение

К настоящему времени в этом году около 44 тысяч человек достигли берегов Европы, пересекая центральное Средиземное море из Туниса и Ливии, часто от рук контрабандистов, которые сажают их в непригодные для плавания лодки. Примерно половина прибывших высадились на Лампедузе, итальянском острове, расположенному ближе к Северной Африки, чем к Италии.

По данным миграционного агентства ООН, по состоянию на 25 сентября более 25 тысяч человек были перехвачены подготовленной ЕС и экипированой ливийской береговой охраной в этом году и вернулись в охваченную войной страну.

После высадки мигранты часто помещаются в убогие центры содержания под стражей, где они подвергаются пыткам и жестокому обращению.

В этом году также зарегистрировано более 1 100 смертей в Центральном Средиземноморье.