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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Італія зробить захист довкілля частиною Конституції

Італія зробить захист довкілля частиною Конституції

Київ • УНН

 • 16865 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Італійський парламент схвалив у вівторок закон, що робить захист довкілля частиною Конституції, під час голосування, яке політики та активісти назвали важливим для майбутнього країни. Про це УНН пише з посиланням на Ansa.

Деталі

У законі йдеться, що держава має охороняти довкілля, біорізноманіття та екосистему "на користь майбутніх поколінь". У ньому також йдеться про те, що будь-яка приватна економічна ініціатива не повинна завдавати шкоди здоров'ю або навколишньому середовищу.

Міністр екології Роберто Чинголані назвав законопроект "важливим кроком" для Італії, оскільки Рим прагне залучити "зелені" інвестиції для перетворення економіки у рамках фонду відновлення після пандемії коронавірусу Європейського Союзу.

"Я думаю, що це знаменний день", - сказав Чинголані у своїй заяві.

Італійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) заявило, що тепер очікує, що парламент адаптує чинне законодавство щодо екологічних питань.

"Нарешті, захист навколишнього середовища став фундаментальним принципом республіки, і майбутнє законодавство має бути натхнене ним, а минуле законодавство має бути адаптоване до нього", - йдеться у заяві президента італійського WWF Донателли Б'янкі.

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