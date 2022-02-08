Италия сделает защиту окружающей среды частью Конституции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Итальянский парламент одобрил во вторник закон, что делает защиту окружающей среды частью Конституции, во время голосования, которое политики и активисты назвали важным для будущего страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Ansa.
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В законе говорится, что государство должно охранять окружающую среду, биоразнообразие и экосистему "на пользу будущих поколений". В нем также говорится о том, что любая частная экономическая инициатива не должна наносить вред здоровью или окружающей среде.
Министр экологии Роберто Чинголани назвал законопроект "важным шагом" для Италии, поскольку Рим стремится привлечь "зеленые" инвестиции для преобразования экономики в рамках фонда восстановления после пандемии коронавируса Европейского Союза.
"Я думаю, что это знаменательный день", - сказал Чинголани в своем заявлении.
Итальянское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) заявило, что теперь ожидает, что парламент адаптирует действующее законодательство по экологическим вопросам.
"Наконец, защита окружающей среды стала фундаментальным принципом республики, и будущее законодательство должно быть вдохновлено им, а прошлое законодательство должно быть адаптировано к нему", - говорится в заявлении президента итальянского WWF Донателлы Бьянки.