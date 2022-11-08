Італія відкрита для постачання систем ППО Україні – офіційний представник

Деталі

Представник італійської коаліції, заявив Reuters, що Рим готовий надати Україні різні системи ППО, у тому числі франко-італійські SAMP/T середньої дальності та італійські Aspide, а також переносні ракети Stinger.

Однак залишається незрозумілим, скільки з них він може запропонувати чи коли якусь партію може бути доставлено, сказав чиновник.

Доповнення

Італія схвалила перше постачання зброї Києву наприкінці лютого за уряду національної єдності Маріо Драгі. Нещодавно створений правий коаліційний уряд Джорджії Мелоні готує шостий раунд постачання.

Мелоні є стійким прихильником України, незважаючи на подвійне ставлення її союзників по коаліції Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, які мають історично тісні зв'язки з путіним.

Рим ніколи не розкривав подробиць про зброю, яку він відправив до Києва після російського вторгнення, але італійські та українські ЗМІ повідомляють, що попередні поставки включали реактивні системи залпового вогню, гаубиці Pz2000 та бронетранспортери.