Италия открыта для поставок систем ПВО Украине – официальный представитель

Детали

Представитель итальянской коалиции, заявил Reuters, что Рим готов предоставить Украине разные системы ПВО, в том числе франко-итальянские SAMP/T средней дальности и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

Однако остается непонятным, сколько из них он может предложить или когда какая-либо партия может быть доставлена, сказал чиновник.

Дополнение

Италия одобрила первые поставки оружия Киеву в конце февраля при правительстве национального единства Марио Драги. Недавно созданное правое коалиционное правительство Джорджии Мелони готовит шестой раунд поставки.

Мелони является стойким сторонником Украины, несмотря на двойное отношение ее союзников по коалиции Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, имеющих исторически тесные связи с путиным.

Рим никогда не раскрывал подробностей об оружии, которое он отправил в Киев после российского вторжения, но итальянские и украинские СМИ сообщают, что предыдущие поставки включали реактивные системы залпового огня, гаубицы Pz2000 и бронетранспортеры.