Італія скасувала обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Італія зняла обмеження, яке вимагало, щоб люди носили маски на відкритому повітрі, при цьому уряд також заявив, що вони прагнуть підвищити ліміти відвідуваності на стадіонах. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Згідно з новими правилами, встановленими міністром охорони здоров'я Роберто Сперанца, з 11 лютого принаймні до 31 березня захисні маски необхідно буде носити лише у місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях.
Раніше Сперанца та міністр спорту Валентина Веццалі заявили, що уряд прагне неухильно збільшувати ліміти відвідуваності на спортивних стадіонах із 1 березня.
У заяві міністрів йдеться, що з цієї дати вони мають намір підняти рівень відвідуваності до 75% місткості для відкритих стадіонів та 60% для критих стадіонів. В даний час обмеження становлять 50% потужності зовні та 35% усередині.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що у вівторок Італія повідомила про 101 864 випадки COVID-19, проти 41 247 днем раніше, а кількість смертей зросла з 326 до 415.
В Італії зареєстровано 149 512 смертей від COVID-19, що є другим за кількістю жертв у Європі після Великої Британії і восьмим за величиною у світі.
На сьогоднішній день у країні зареєстровано 11,77 мільйона випадків.
Додамо
Рівень нових випадків зараження COVID-19 та госпіталізацій в Італії останніми тижнями поступово знижується, але кількість загиблих залишається незмінно високою: від 300 до 450 осіб щотижня.