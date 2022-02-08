Италия отменила обязательное ношение масок на открытом воздухе

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Италия сняла ограничение, которое требовало, чтобы люди носили маски на открытом воздухе, при этом правительство также заявило, что они стремятся повысить лимиты посещаемости на стадионах. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.