Италия отменила обязательное ношение масок на открытом воздухе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Италия сняла ограничение, которое требовало, чтобы люди носили маски на открытом воздухе, при этом правительство также заявило, что они стремятся повысить лимиты посещаемости на стадионах. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно новым правилам, установленным министром здравоохранения Роберто Сперанца, с 11 февраля по крайней мере до 31 марта защитные маски необходимо носить только в местах массового скопления людей и в закрытых общественных местах.
Ранее Сперанца и министр спорта Валентина Веццали заявили, что правительство стремится неуклонно увеличивать лимиты посещаемости на спортивных стадионах с 1 марта.
В заявлении министров говорится, что с этой даты они намерены поднять уровень посещаемости до 75% вместимости для открытых стадионов и 60% для крытых стадионов. В настоящее время ограничения составляют 50% мощности снаружи и 35% внутри.
Министерство здравоохранения сообщило, что во вторник Италия сообщила о 101 864 случаях COVID-19, против 41 247 днем ранее, а количество смертей возросло с 326 до 415.
В Италии зарегистрировано 149 512 смертей от COVID-19, что является вторым по количеству жертв в Европе после Великобритании и восьмым по величине в мире.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 11,77 миллионов случаев.
Добавим
Уровень новых случаев заражения COVID-19 и госпитализаций в Италии в последние недели постепенно снижается, но число погибших остается неизменно высоким: от 300 до 450 человек каждую неделю.