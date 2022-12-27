Італія розглядає надання Україні засобів ППО - Мелоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Італія розглядає надання систем ППО для захисту українського неба. Про це повідомила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
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Про телефонну розмову у себе у Telegram повідомив Президент України. Він висловив вдячність Джорджі Мелоні за солідарність і всебічну підтримку, а також привітав виділення італійським урядом додаткових 10 млн євро допомоги.
"Джорджа Мелоні повідомила про розгляд надання систем ППО для захисту українського неба. Обговорили формулу миру", - додав Зеленський.
Про які саме системи ППО йдеться, наразі невідомо, та ще в листопаді ЗМІ писали, що Італія розглядає передання Україні систем SAMP/T і Aspide у межах нового пакета допомоги.
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Нагадаємо
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що хотіла б здійснити візит до України на початку 2023 року.