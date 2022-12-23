Прем'єр Італії закликала жителів на годину вимикати світло на знак солідарності з українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні в четвер закликала італійців відключати газ і електрику на годину в день на знак солідарності з Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“Аби зрозуміти через що проходять українці, я закликаю всіх італійців щодня вимикати на годину усі джерела енергії”, - сказала вона.
Мелоні у промові перед послами Італії, які зібралися в Римі відзначила, що українці “захищають свою свободу та любов до країни”.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що хотіла б здійснити візит до України на початку 2023 року.