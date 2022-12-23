Прем'єр Італії закликала жителів на годину вимикати світло на знак солідарності з українцями

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“Аби зрозуміти через що проходять українці, я закликаю всіх італійців щодня вимикати на годину усі джерела енергії”, - сказала вона.

Мелоні у промові перед послами Італії, які зібралися в Римі відзначила, що українці “захищають свою свободу та любов до країни”.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що хотіла б здійснити візит до України на початку 2023 року.