Прем'єр Італії Мелоні хоче поїхати в Україну в наступному році
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що хотіла б здійснити візит до України на початку 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на італійський телеканал Rai.
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"Я хотіла б здійснити цю поїздку (до Києва) в перші місяці наступного року", – сказала Мелоні.
Вона також анонсувала телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом.
"Мені потрібно почути Зеленського, наші дипломатичні представництва на зв’язку, щоб дзвінок відбувся до Різдва", – заявила Мелоні.
Нагадаємо
Джорджія Мелоні була призначена першою жінкою-прем'єр-міністром Італії.