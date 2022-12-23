Прем'єр Італії Мелоні хоче поїхати в Україну в наступному році

Цитата

"Я хотіла б здійснити цю поїздку (до Києва) в перші місяці наступного року", – сказала Мелоні.

Вона також анонсувала телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом.

"Мені потрібно почути Зеленського, наші дипломатичні представництва на зв’язку, щоб дзвінок відбувся до Різдва", – заявила Мелоні.

Нагадаємо

Джорджія Мелоні була призначена першою жінкою-прем'єр-міністром Італії.