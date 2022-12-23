Премьер Италии Мелони хочет поехать в Украину в следующем году

Цитата

"Я хотела бы совершить эту поездку (в Киев) в первые месяцы следующего года", – сказала Мэлони.

Она также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

"Мне нужно услышать Зеленского, наши дипломатические представительства на связи, чтобы звонок состоялся до Рождества", – заявила Мэлони.

Напомним

Джорджия Мэлони была назначена первой женщиной-премьер-министром Италии.