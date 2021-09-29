Італія: Рекордна кількість мігрантів прибуло на Лампедузу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Іржава, перевантажена рибальський човен з 686 мігрантами на борту була супроводжена італійської береговою охороною в порт Лампедуза в кінці понеділка, передає УНН із посиланням на DW.
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За даними агентства ООН у справах біженців UNHCR, човен, на борту якої перебували 658 чоловіків, 12 жінок і 12 дітей, стала найбільшим прибуттям за 2021 рік і найбільшим, зареєстрованим з серпня 2016 року. Щонайменше 67 людина також прибули в понеділок на більш дрібних судах.
На борту переповненого судна знаходилися вихідці з багатьох країн, включаючи Єгипет, Марокко, Чад, Ефіопію, Сирію, Нігерію, Судан, Сенегал і Ефіопію, які вирушили з Зувара, Лівія.
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“Після кількох днів поганої погоди, сьогодні при спокійному морі висадка на берег відновилася”, — заявив у понеділок мер Лампедузи Тото Мартелло.
Чи були мігранти здорові?
ООН повідомила, що багато на борту судна страждали від корости, шкірного захворювання, що говорить про те, що до відплиття з Лівії вони містилися в тісних приміщеннях.
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Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило, що мігранти будуть доставлені на окреме судно для проходження карантину COVID-19. Нещодавно Італія розпочала програму вакцинації новоприбулих мігрантів проти коронавірусу.
Довідково
Лампедуза — одне з основних місць призначення лівійських контрабандистів, оскільки географічно вона знаходиться ближче до Африки, ніж материкова частина Італії.