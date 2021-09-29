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Италия: Рекордное количество мигрантов прибыло на Лампедузу

Италия: Рекордное количество мигрантов прибыло на Лампедузу

Киев  •  УНН

 • 15948 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Ржавая, перегружена рыбацкая лодка с 686 мигрантами на борту сопровождалась итальянской береговой охраной в порт Лампедуза в конце понедельника, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По данным агентства ООН по делам беженцев UNHCR, лодка, на борту которой находились 658 мужчин, 12 женщин и 12 детей, стала крупнейшим прибытием за 2021 и крупнейшим, зарегистрированным с августа 2016 года. По меньшей мере 67 человек также прибыли в понедельник на более мелких судах.

На борту переполненного судна находились выходцы из многих стран, включая Египет, Марокко, Чад, Эфиопию, Сирию, Нигерию, Судан, Сенегал и Эфиопию, которые отправились с Зувара, Ливия.

Цитата

“После нескольких дней плохой погоды, сегодня при спокойном море высадка на берег восстановилась”, — заявил в понедельник мэр Лампедузы Тото Мартелло.

Были ли мигранты здоровы?

ООН сообщила, что много на борту судна страдали от чесотки, кожного заболевания, что говорит о том, что к отплытию из Ливии они содержались в тесных помещениях.

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Министерство внутренних дел Италии сообщило, что мигранты будут доставлены на отдельное судно для прохождения карантина COVID-19. Недавно Италия начала программу вакцинации новоприбывших мигрантов против коронавируса.

Справка

Лампедуза — одно из основных мест назначения ливийских контрабандистов, поскольку географически она находится ближе к Африке, чем материковая часть Италии.

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