Италия: Рекордное количество мигрантов прибыло на Лампедузу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Ржавая, перегружена рыбацкая лодка с 686 мигрантами на борту сопровождалась итальянской береговой охраной в порт Лампедуза в конце понедельника, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
По данным агентства ООН по делам беженцев UNHCR, лодка, на борту которой находились 658 мужчин, 12 женщин и 12 детей, стала крупнейшим прибытием за 2021 и крупнейшим, зарегистрированным с августа 2016 года. По меньшей мере 67 человек также прибыли в понедельник на более мелких судах.
На борту переполненного судна находились выходцы из многих стран, включая Египет, Марокко, Чад, Эфиопию, Сирию, Нигерию, Судан, Сенегал и Эфиопию, которые отправились с Зувара, Ливия.
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“После нескольких дней плохой погоды, сегодня при спокойном море высадка на берег восстановилась”, — заявил в понедельник мэр Лампедузы Тото Мартелло.
Были ли мигранты здоровы?
ООН сообщила, что много на борту судна страдали от чесотки, кожного заболевания, что говорит о том, что к отплытию из Ливии они содержались в тесных помещениях.
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Министерство внутренних дел Италии сообщило, что мигранты будут доставлены на отдельное судно для прохождения карантина COVID-19. Недавно Италия начала программу вакцинации новоприбывших мигрантов против коронавируса.
Справка
Лампедуза — одно из основных мест назначения ливийских контрабандистов, поскольку географически она находится ближе к Африке, чем материковая часть Италии.