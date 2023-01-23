Італія має намір активізувати енергетичні зв'язки з найбільшим африканським експортером газу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні в понеділок домовилася про зміцнення енергетичної співпраці з найбільшим африканським експортером газу Алжиром, щоб допомогти зменшити залежність від росії. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.
До вторгнення росії в Україну Італія імпортувала 95% споживаного нею газу, близько 40% якого постачалося з росії.
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"Зіткнувшись з великою енергетичною кризою, яку переживає, зокрема, Європа, Алжир може стати лідером у виробництві, безумовно, Африки, але, ймовірно, і світовим", - сказав Мелоні на спільній пресконференції з президентом Алжиру Абдельмаджидом Теббуном.
"Італія неминуче стає воротами для доступу до цієї енергії та до постачання до Європи", - сказав Мелоні.
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Теббон зазначив, що між середземноморськими країнами було підписано угоду про "вивчення та будівництво трубопроводу", який міг би транспортувати "газ, водень, аміак" і навіть міг би мати зв'язок з електрикою.
Він сказав, що це зробить Італію "енергетичним центром Європи" і зазначив, що торгівля між Алжиром та Італією вже подвоїлася з 8 мільярдів доларів у 2021 році до 16 мільярдів доларів у 2022 році.
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Попередник Мелоні Маріо Драгі у липні уклав низку угод із Теббуном.
Серед них була угода про розподіл видобутку нафти та газу на суму 4 мільярди доларів між Алжиром та кількома енергетичними компаніями, включаючи італійський гігант Eni.