Италия намерена активизировать энергетические связи с крупнейшим африканским экспортером газа

До вторжения россии в Украину Италия импортировала 95% потребляемого ею газа, около 40% которого поставлялось из россии.

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"Столкнувшись с большим энергетическим кризисом, который переживает, в частности, Европа, Алжир может стать лидером в производстве, безусловно, Африки, но, вероятно, и мировым", - сказал Мелони на совместной пресс-конференции с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

"Италия неизбежно становится воротами для доступа к этой энергии и к поставкам в Европу", - сказал Мелони.

Детали

Теббон отметил, что между средиземноморскими странами было подписано соглашение об "изучении и строительстве трубопровода", который мог бы транспортировать "газ, водород, аммиак" и даже мог бы иметь связь с электричеством.

Он сказал, что это сделает Италию "энергетическим центром Европы" и отметил, что торговля между Алжиром и Италией уже удвоилась с 8 миллиардов долларов в 2021 году до 16 миллиардов долларов в 2022 году.

Ранее

Предшественник Мелони Марио Драги в июле заключил ряд сделок с Теббуном.

Среди них было соглашение о разделе добычи нефти и газа на сумму 4 миллиарда долларов между Алжиром и несколькими энергетическими компаниями, включая итальянский гигант Eni.