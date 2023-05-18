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Італія долучиться до навчання українських військових

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що його країна проведе підготовку українських новобранців у школах і на військових об'єктах в Італії, а також братиме участь у навчальних програмах ЄС для України в Брюсселі, Польщі та Німеччині, пише УНН з посиланням на Ansa.

Цитата 

"Національний внесок в ініціативи, що реалізуються Європейським Союзом, передбачає, починаючи з 2023 року, участь у новій місії військової допомоги Україні, спрямованій на підтримку українських збройних сил шляхом проведення навчально-тренувальних заходів і зростання їх потенціалу, операцій, що проводяться розподіленим чином на території різних країн-членів Союзу" – сказав Крозетто.

Деталі 

Крозетто зазначив, що наразі Міноборони Італії розглядає участь в ініціативі ЄС з підготовки українських солдатів з направленням штабного персоналу в командування в Брюсселі, Польщі та Німеччині, а також може запропонувати спеціалізовані навчальні модулі, які будуть проводитися, однак, в школах і на військових об'єктах на нашій національній території. Про це він повідомив на спільному засіданні парламентських комітетів у закордонних справах і оборони, під час розгляду питання про місії за кордоном.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на спільному брифінгу після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі висловила впевненість у перемозі України проти російської агресії. 

Українські Національні Новини

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