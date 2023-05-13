Україна переможе та відродиться ще сильнішою - прем'єр Італії

Цитата

"Майбутнє України – це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає. Я переконана у тому, що Україна переможе, що відродиться ще сильнішою, більш процвітаючою", - заявила прем'єр.

Вона додала: "Ми підтримуємо дипломатичне вирішення конфлікту, і готові надати всю можливу допомогу, коли Київ вважатиме за необхідне, щоб розпочати переговори. Ми підтримуємо формулу миру із 10 пунктів, яку розробив президента Зеленського".

Деталі

Глава італійського уряду також підкреслила, що її народ та країна продовжуватимуть надавати допомогу "як в рамках двосторонніх угод, так і багатосторонніх".

"Ми повністю підтримуємо усі санкції і їх дотримання, і підтримуємо, щоб мир був справедливим. Ми не будемо називати миром будь-яку річ, яка нагадуватиме нам агресію. Жодний несправедливий мир не може нав'язуватися Україні, мирна угода повинна підтримуватися цим (українським, - ред.) народом", - наголосила Мелоні.

За її словами, Італія робитиме "усе необхідне", зокрема продовжить працювати із союзниками для надання військової підтримки.

"Це є надзвичайно важливим, тому що до миру не можна прийти з поразкою, зі здачею України, це було б дуже небезпечно для миру в Європі і прецедентом для усіх народів світу. До миру ми дійдемо лише тоді, коли росія перестане вести воєнні дії і нападати на цивільні цілі. Ми продовжуватимемо звертатися до москви з вимогою зупинити бойові дії і вивести війська з території України", - підсумувала Мелоні.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на брифінгу після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі заявила, що її країна надасть Україні повну підтримку для вступу в Європейський Союз.