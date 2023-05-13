Украина победит и возродится еще сильнее - премьер Италии

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на общем брифинге после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Риме выразила уверенность в победе Украины против российской агрессии. Она заявила, что после победы страна "возродится еще более сильной, более процветающей", передает корреспондент УНН

Цитата

"Будущее Украины – это будущее мира и свободы, и это европейское будущее. И других возможных решений здесь нет. Я убеждена в том, что Украина победит, что возродится еще более сильной, более процветающей", - заявила премьер.

Она добавила: "Мы поддерживаем дипломатическое решение конфликта, и готовы предоставить всю возможную помощь, когда Киев сочтет необходимым, чтобы начать переговоры. Мы поддерживаем формулу мира из 10 пунктов, которую разработал президента Зеленского".

Детали

Глава итальянского правительства также подчеркнула, что её народ и страна будут продолжать оказывать помощь "как в рамках двусторонних соглашений, так и многосторонних".

"Мы полностью поддерживаем все санкции и их соблюдение, и поддерживаем, чтобы мир был справедливым. Мы не будем называть миром любую вещь, которая будет напоминать нам агрессию. Никакой несправедливый мир не может навязываться Украине, мирное соглашение должно поддерживаться этим (украинским, - ред.) народом", - подчеркнула Мелони.

По ее словам, Италия будет делать "все необходимое", в частности продолжит работать с союзниками для оказания военной поддержки.

"Это чрезвычайно важно, потому что к миру нельзя прийти с поражением, со сдачей Украины, это было бы очень опасно для мира в Европе и прецедентом для всех народов мира. К миру мы придем только тогда, когда россия перестанет вести военные действия и нападать на гражданские цели. Мы будем продолжать обращаться к Москве с требованием остановить боевые действия и вывести войска с территории Украины", - подытожила Мелони.

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на брифинге после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Риме заявила, что ее страна окажет Украине полную поддержку для вступления в Европейский Союз.

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