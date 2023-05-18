Италия присоединится к обучению украинских военных

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"Национальный вклад в инициативы, реализуемые Европейским Союзом, предусматривает, начиная с 2023 года, участие в новой миссии военной помощи Украине, направленной на поддержку украинских вооруженных сил путем проведения учебно-тренировочных мероприятий и роста их потенциала, операций, проводимых распределенным образом на территории различных стран-членов Союза" – сказал Крозетто.

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Крозетто отметил, что сейчас Минобороны Италии рассматривает участие в инициативе ЕС по подготовке украинских солдат с направлением штабного персонала в командование в Брюсселе, Польше и Германии, а также может предложить специализированные учебные модули, которые будут проводиться, однако, в школах и на военных объектах на нашей национальной территории. Об этом он сообщил на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и обороне, во время рассмотрения вопроса о миссиях за рубежом.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на совместном брифинге после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Риме выразила уверенность в победе Украины против российской агрессии.