Италия присоединится к обучению украинских военных

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что его страна проведет подготовку украинских новобранцев в школах и на военных объектах в Италии, а также будет участвовать в учебных программах ЕС для Украины в Брюсселе, Польше и Германии, пишет УНН со ссылкой на Ansa.

Цитата 

"Национальный вклад в инициативы, реализуемые Европейским Союзом, предусматривает, начиная с 2023 года, участие в новой миссии военной помощи Украине, направленной на поддержку украинских вооруженных сил путем проведения учебно-тренировочных мероприятий и роста их потенциала, операций, проводимых распределенным образом на территории различных стран-членов Союза" – сказал Крозетто.

Детали 

Крозетто отметил, что сейчас Минобороны Италии рассматривает участие в инициативе ЕС по подготовке украинских солдат с направлением штабного персонала в командование в Брюсселе, Польше и Германии, а также может предложить специализированные учебные модули, которые будут проводиться, однако, в школах и на военных объектах на нашей национальной территории. Об этом он сообщил на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и обороне, во время рассмотрения вопроса о миссиях за рубежом.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на совместном брифинге после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Риме выразила уверенность в победе Украины против российской агрессии. 

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