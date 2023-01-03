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ISW: Міноборони росії намагається перекласти провину за загибель військовослужбовців у Макіївці на представників "днр"

Київ • УНН

 • 1350310 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Нищівний високоточний удар української системи HIMARS по російській базі у Макіївці у новорічну ніч викликав нову хвилю критики на адресу російського військового керівництва. Про це пишуть у черговому зведенні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

ISW: Міноборони росії намагається перекласти провину за загибель військовослужбовців у Макіївці на представників "днр"

Деталі

Генштаб України повідомив, що внаслідок удару було знищено до 10 одиниць техніки, але не назвав передбачуваної кількості жертв. Департамент стратегічних комунікацій ЗСУ раніше заявляв, що внаслідок удару по будівлі профтехучилища, де знаходилися російські військовослужбовці, загинули 400 осіб та постраждали 300 осіб. Міноборони росії у понеділок визнало факт удару та заявило про загибель 63 людей.

В ISW вважають, що російське міноборони намагається перекласти провину за погану організацію заходів забезпечення безпеки та таємності операцій (OPSEC) на керівників самопроголошеної Донецької народної республіки та самих мобілізованих.

Представники “ДНР” повідомили російським ЗМІ, що причиною удару стала “висока стільникова активність військовослужбовців” (удар був імовірно завдано відразу після опівночі).

“Попередньо, причиною влучення HIMARS послужило активне використання військовослужбовцями мобільних телефонів, що прибули. Противник за допомогою розвідувального комплексу ECHELON виявив активність стільникового зв’язку і місцезнаходження абонентів”, — сказав співрозмовник прокремлівського агентства.

Пропагандистські видання та деякі “військори” заявили, що російські військові не повинні недооцінювати здібності України, і закликали запровадити суворіші правила використання мобільних телефонів військовослужбовцями.

В інформаційному просторі також почали звучати заклики покарати тих, хто вирішив використати будівлю ПТУ для розміщення бази, а також вимоги відставки голови ДНР Дениса Пушиліна.

Російське військове відомство, можливо, навмисно покладалося на те, що влада “Донецької народної республіки” звинувачуватиме самих військовослужбовців у порушенні правил безпеки, щоб зробити їх відповідальною стороною, роблять висновок експерти ISW.

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