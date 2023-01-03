ISW: Минобороны россии пытается переложить вину за гибель военнослужащих в Макеевке на представителей ДНР

Детали

Генштаб Украины сообщил, что в результате удара было уничтожено до 10 единиц техники, но не назвал предполагаемого числа жертв. Департамент стратегических коммуникаций ВСУ ранее заявлял, что в результате удара по зданию профтехучилища, где находились российские военнослужащие, погибли 400 и пострадали 300 человек. Минобороны россии в понедельник признало факт удара и заявило о гибели 63 человек.

В ISW считают, что российское минобороны пытается переложить вину за плохую организацию мер обеспечения безопасности и секретности операций (OPSEC) на руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики и самих мобилизованных.

Представители "ДНР" сообщили российским СМИ, что причиной удара стала "высокая сотовая активность военнослужащих" (удар был предположительно нанесен сразу после полуночи).

"Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов", - сказал собеседник прокремлевского агентства.

Пропагандистские издания и некоторые "военкоры" заявили, что российские военные не должны недооценивать способности Украины, и призвали ввести более строгие правила использования мобильных телефонов военнослужащими.

В информационном пространстве также стали звучать призывы наказать тех, кто решил использовать здание ПТУ для размещения базы, а также требования отставки главы ДНР Дениса Пушилина.

Российское военное ведомство, возможно, намеренно полагалось на то, что власти "Донецкой народной республики" будут обвинять самих военнослужащих в нарушении правил безопасности, чтобы сделать их ответственной стороной, делают вывод эксперты ISW.