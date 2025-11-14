Історичний матч: НК "Верес" зіграв проти медіафутбольного клубу ProFan у Рівному

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 листопада, 18:09 • 15227 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27212 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24566 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23100 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20686 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16110 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38817 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31568 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53241 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2644 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12177 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4976 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4348 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2746 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38823 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31571 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28832 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53244 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282102 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12184 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38823 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17513 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34178 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30039 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Історичний матч: НК "Верес" зіграв проти медіафутбольного клубу ProFan у Рівному

Київ • УНН

 • 2526 перегляди

Вперше в історії українського футболу медіакоманда кинула виклик клубу УПЛ — і зробила це гідно, подарувавши вболівальникам видовищний футбол, багато емоцій і атмосферу справжнього свята гри.

Історичний матч: НК "Верес" зіграв проти медіафутбольного клубу ProFan у Рівному

Рівне стало центром великого футбольного свята — на стадіоні "Авангард" зійшлися два світи: професійний футбол і медійна енергія. НК "Верес", учасник Української Прем’єр-ліги, провів історичний матч проти медіафутбольного клубу ProFan. Поєдинок, організований за підтримки Betking Foundation та його засновника Павла Журила, став справжнім святом для вболівальників і яскравою подією для футбольної спільноти, передає УНН.

Вперше в історії українського футболу медіакоманда кинула виклик клубу УПЛ — і зробила це гідно, подарувавши вболівальникам видовищний футбол, багато емоцій і атмосферу справжнього свята гри.

Дві філософії — одне поле

МФК ProFan — переможець першого медійного футбольного чемпіонату України UA Steel League, володар Кубка медіаліги та найпомітніший медіафутбольний клуб країни, що об’єднує блогерів та екс-футболістів. Команда просуває культуру футболу через креатив і соціальні ініціативи, бере участь у благодійних і показових матчах, створюючи новий формат взаємодії з фанатами.

НК "Верес" — професійний клуб із Рівного, учасник УПЛ з багаторічною історією, власною академією та відданими фанатами. Команда використала міжнародну паузу, щоб подарувати глядачам справжнє футбольне шоу.

Результат та перебіг гри

Медіа-футбол приніс гравцям "Вереса" справжній вибух емоцій. Гра почалася миттєво: перше перехоплення м’яча призвело до одночасної травми гравців обох команд. Арбітр не вагався — жовта картка медіа-гравцю та буліт у ворота ProFan. Ерен Айдін не схибив — 1:0.

Динаміка лише наростала. ProFan зумів використати "Джокера" та зрівняти рахунок, тоді як "Верес" отримав картку "Штрафний" — 1:1. Кожна хвилина була на вагу золота, а спеціальні картки додавали грі непередбачуваності.

Другий тайм видався справжньою сенсацією: на поле вийшов президент НК "Верес" Іван Надєїн і вразив усіх президентським булітом. Згодом він оформив дубль, підкріпивши лідерство команди та піднявши її бойовий дух.

"Верес" завершив матч з розгромним рахунком 5:1.

Незалежно від рахунку, подія вже стала перемогою — як для футболу, так і для глядачів. Атмосфера на трибунах нагадувала великий фінал: пісні, фан-зони, автограф-сесії та спільне фото команд після гри.

Фінальний свисток

"Ми не сприймали гру як шоу — це був справжній матч. ProFan довели, що блогери можуть не лише говорити про футбол, а й грати у нього. Для нас це чудова розрядка, а для вболівальників — позитивна енергія та справжнє видовище", — поділився враженнями Ігор Харатін, капітан команди, півзахисник НК "Верес".

Зі свого боку представники ProFan наголосили, що матч став важливою подією не лише для команди, а й для всіх учасників медійного та футбольного руху.

"Для нас це був не просто поєдинок — це велика подія для всіх, хто слідкує за розвитком медійного футболу. Ми вдячні "Вересу" за повагу, гру на повну силу та можливість довести, що медіакоманди є повноцінною частиною українського футболу", — підкреслив Кирило Дучев, капітан команди ProFan.

Новий формат — нові можливості

Матч став важливою віхою для українського футболу. На полі зустрілися два підходи: креатив і енергія блогерів проти досвіду та майстерності професіоналів. Засновник Betking Foundation  Павло Журило назвав поєдинок "новим етапом розвитку українського футболу, який поєднує професіоналів і медіа-гравців на одній арені".

"Betking Foundation регулярно ініціює благодійні та соціальні футбольні проєкти, і цей матч став логічним продовженням нашої місії — підтримувати розвиток українського футболу та робити гру видовищною й захопливою для всіх фанатів", —  додав Павло Журило.

Хоча гра мала дружній характер, боротьба на полі була справжньою, а емоції — щирими. Для глядачів матч став можливістю побачити улюблених медіазірок поруч з професіоналами УПЛ.  Титульним спонсором обох команд — НК "Верес" та ProFan — є ліцензований букмекер betking, що входить до складу King Group. Для betking це партнерство — символ єднання бізнесу, спорту та медіа, підтримки українського футболу, молодих талантів і створення форматів, які перетворюють кожен матч на справжнє свято для вболівальників по всій країні.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Блогери
Прем'єр-ліга України
благодійність
Україна