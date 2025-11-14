Історичний матч: НК "Верес" зіграв проти медіафутбольного клубу ProFan у Рівному

Рівне стало центром великого футбольного свята — на стадіоні "Авангард" зійшлися два світи: професійний футбол і медійна енергія. НК "Верес", учасник Української Прем’єр-ліги, провів історичний матч проти медіафутбольного клубу ProFan. Поєдинок, організований за підтримки Betking Foundation та його засновника Павла Журила, став справжнім святом для вболівальників і яскравою подією для футбольної спільноти, передає УНН.

Вперше в історії українського футболу медіакоманда кинула виклик клубу УПЛ — і зробила це гідно, подарувавши вболівальникам видовищний футбол, багато емоцій і атмосферу справжнього свята гри.

Дві філософії — одне поле

МФК ProFan — переможець першого медійного футбольного чемпіонату України UA Steel League, володар Кубка медіаліги та найпомітніший медіафутбольний клуб країни, що об’єднує блогерів та екс-футболістів. Команда просуває культуру футболу через креатив і соціальні ініціативи, бере участь у благодійних і показових матчах, створюючи новий формат взаємодії з фанатами.

НК "Верес" — професійний клуб із Рівного, учасник УПЛ з багаторічною історією, власною академією та відданими фанатами. Команда використала міжнародну паузу, щоб подарувати глядачам справжнє футбольне шоу.

Результат та перебіг гри

Медіа-футбол приніс гравцям "Вереса" справжній вибух емоцій. Гра почалася миттєво: перше перехоплення м’яча призвело до одночасної травми гравців обох команд. Арбітр не вагався — жовта картка медіа-гравцю та буліт у ворота ProFan. Ерен Айдін не схибив — 1:0.

Динаміка лише наростала. ProFan зумів використати "Джокера" та зрівняти рахунок, тоді як "Верес" отримав картку "Штрафний" — 1:1. Кожна хвилина була на вагу золота, а спеціальні картки додавали грі непередбачуваності.

Другий тайм видався справжньою сенсацією: на поле вийшов президент НК "Верес" Іван Надєїн і вразив усіх президентським булітом. Згодом він оформив дубль, підкріпивши лідерство команди та піднявши її бойовий дух.

"Верес" завершив матч з розгромним рахунком 5:1.

Незалежно від рахунку, подія вже стала перемогою — як для футболу, так і для глядачів. Атмосфера на трибунах нагадувала великий фінал: пісні, фан-зони, автограф-сесії та спільне фото команд після гри.

Фінальний свисток

"Ми не сприймали гру як шоу — це був справжній матч. ProFan довели, що блогери можуть не лише говорити про футбол, а й грати у нього. Для нас це чудова розрядка, а для вболівальників — позитивна енергія та справжнє видовище", — поділився враженнями Ігор Харатін, капітан команди, півзахисник НК "Верес".

Зі свого боку представники ProFan наголосили, що матч став важливою подією не лише для команди, а й для всіх учасників медійного та футбольного руху.

"Для нас це був не просто поєдинок — це велика подія для всіх, хто слідкує за розвитком медійного футболу. Ми вдячні "Вересу" за повагу, гру на повну силу та можливість довести, що медіакоманди є повноцінною частиною українського футболу", — підкреслив Кирило Дучев, капітан команди ProFan.

Новий формат — нові можливості

Матч став важливою віхою для українського футболу. На полі зустрілися два підходи: креатив і енергія блогерів проти досвіду та майстерності професіоналів. Засновник Betking Foundation Павло Журило назвав поєдинок "новим етапом розвитку українського футболу, який поєднує професіоналів і медіа-гравців на одній арені".

"Betking Foundation регулярно ініціює благодійні та соціальні футбольні проєкти, і цей матч став логічним продовженням нашої місії — підтримувати розвиток українського футболу та робити гру видовищною й захопливою для всіх фанатів", — додав Павло Журило.

Хоча гра мала дружній характер, боротьба на полі була справжньою, а емоції — щирими. Для глядачів матч став можливістю побачити улюблених медіазірок поруч з професіоналами УПЛ. Титульним спонсором обох команд — НК "Верес" та ProFan — є ліцензований букмекер betking, що входить до складу King Group. Для betking це партнерство — символ єднання бізнесу, спорту та медіа, підтримки українського футболу, молодих талантів і створення форматів, які перетворюють кожен матч на справжнє свято для вболівальників по всій країні.