Исторический матч: НК "Верес" сыграл против медиа футбольного клуба ProFan в Ровно

$42.060.03
48.880.23
ukenru
Эксклюзив
15:39 • 1422 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 4876 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 6586 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 10215 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 20968 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 18595 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 43837 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30393 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18 • 55149 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 98794 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto14 ноября, 06:10 • 51983 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto14 ноября, 07:19 • 61961 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 22127 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ14 ноября, 08:55 • 29850 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 23639 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 21003 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 18612 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 14111 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 43856 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 274019 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Герман Галущенко
Юрий Игнат
Актуальные места
Украина
Париж
Харьков
Сумы
Покровск
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 21003 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 7658 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 23745 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 22228 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 83164 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Дипломатка
Ракетная система С-400

Исторический матч: НК "Верес" сыграл против медиа футбольного клуба ProFan в Ровно

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Впервые в истории украинского футбола медиакоманда бросила вызов клубу УПЛ — и сделала это достойно, подарив болельщикам зрелищный футбол, много эмоций и атмосферу настоящего праздника игры.

Исторический матч: НК "Верес" сыграл против медиа футбольного клуба ProFan в Ровно

Ровно стало центром большого футбольного праздника — на стадионе "Авангард" сошлись два мира: профессиональный футбол и медийная энергия. НК "Верес", участник Украинской Премьер-лиги, провел исторический матч против медиафутбольного клуба ProFan. Поединок, организованный при поддержке Betking Foundation и его основателя Павла Журило, стал настоящим праздником для болельщиков и ярким событием для футбольного сообщества, передает УНН.

Впервые в истории украинского футбола медиакоманда бросила вызов клубу УПЛ — и сделала это достойно, подарив болельщикам зрелищный футбол, много эмоций и атмосферу настоящего праздника игры.

Две философии — одно поле

МФК ProFan — победитель первого медийного футбольного чемпионата Украины UA Steel League, обладатель Кубка медиа лиги и самый заметный медиа футбольный клуб страны, объединяющий блогеров и экс-футболистов. Команда продвигает культуру футбола через креатив и социальные инициативы, участвует в благотворительных и показательных матчах, создавая новый формат взаимодействия с фанатами.

НК "Верес" — профессиональный клуб из Ровно, участник УПЛ с многолетней историей, собственной академией и преданными фанатами. Команда использовала международную паузу, чтобы подарить зрителям настоящее футбольное шоу.

Результат и ход игры

Медиа-футбол принес игрокам "Вереса" настоящий взрыв эмоций. Игра началась мгновенно: первый перехват мяча привел к одновременной травме игроков обеих команд. Арбитр не колебался — желтая карточка медиа-игроку и булит в ворота ProFan. Эрен Айдин не промахнулся — 1:0.

Динамика только нарастала. ProFan сумел использовать "Джокера" и сравнять счет, тогда как "Верес" получил карточку "Штрафной" — 1:1. Каждая минута была на вес золота, а специальные карточки добавляли игре непредсказуемости.

Второй тайм стал настоящей сенсацией: на поле вышел президент "Вереса" Иван Надеин и поразил всех президентским буллитом. Впоследствии он оформил дубль, подкрепив лидерство команды и подняв ее боевой дух.

"Верес" завершил матч с разгромным счетом 5:1.

Независимо от счета, событие уже стало победой — как для футбола, так и для зрителей. Атмосфера на трибунах напоминала большой финал: песни, фан-зоны, автограф-сессии и совместное фото команд после игры.

Финальный свисток

"Мы не воспринимали игру как шоу — это был настоящий матч. ProFan доказали, что блогеры могут не только говорить о футболе, но и играть в него. Для нас это отличная разрядка, а для болельщиков — положительная энергия и настоящее зрелище", — поделился впечатлениями Игорь Харатин, капитан команды, полузащитник НК "Верес".

Со своей стороны представители ProFan подчеркнули, что матч стал важным событием не только для команды, но и для всех участников медийного и футбольного движения.

"Для нас это был не просто поединок — это большое событие для всех, кто следит за развитием медийного футбола. Мы благодарны "Вересу" за уважение, игру на полную силу и возможность доказать, что медиа команды являются полноценной частью украинского футбола", — подчеркнул Кирилл Дучев, капитан команды ProFan.

Новый формат — новые возможности

Матч стал важной вехой для украинского футбола. На поле встретились два подхода: креатив и энергия блогеров против опыта и мастерства профессионалов. Основатель Betking Foundation Павел Журило назвал поединок "новым этапом развития украинского футбола, который объединяет профессионалов и медиа-игроков на одной арене".

"Betking Foundation регулярно инициирует благотворительные и социальные футбольные проекты, и этот матч стал логическим продолжением нашей миссии — поддерживать развитие украинского футбола и делать игру зрелищной и увлекательной для всех фанатов", — добавил Павел Журило.

Хотя игра носила дружеский характер, борьба на поле была настоящей, а эмоции — искренними. Для зрителей матч стал возможностью увидеть любимых медиа звезд рядом с профессионалами УПЛ.  Титульным спонсором обеих команд — НК "Верес" и ProFan — является лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group. Для betking это партнерство — символ объединения бизнеса, спорта и медиа, поддержки украинского футбола, молодых талантов и создания форматов, которые превращают каждый матч в настоящий праздник для болельщиков по всей стране.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Блогеры
Премьер-лига Украины
благотворительность
Украина