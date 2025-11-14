Исторический матч: НК "Верес" сыграл против медиа футбольного клуба ProFan в Ровно

Ровно стало центром большого футбольного праздника — на стадионе "Авангард" сошлись два мира: профессиональный футбол и медийная энергия. НК "Верес", участник Украинской Премьер-лиги, провел исторический матч против медиафутбольного клуба ProFan. Поединок, организованный при поддержке Betking Foundation и его основателя Павла Журило, стал настоящим праздником для болельщиков и ярким событием для футбольного сообщества, передает УНН.

Впервые в истории украинского футбола медиакоманда бросила вызов клубу УПЛ — и сделала это достойно, подарив болельщикам зрелищный футбол, много эмоций и атмосферу настоящего праздника игры.

Две философии — одно поле

МФК ProFan — победитель первого медийного футбольного чемпионата Украины UA Steel League, обладатель Кубка медиа лиги и самый заметный медиа футбольный клуб страны, объединяющий блогеров и экс-футболистов. Команда продвигает культуру футбола через креатив и социальные инициативы, участвует в благотворительных и показательных матчах, создавая новый формат взаимодействия с фанатами.

НК "Верес" — профессиональный клуб из Ровно, участник УПЛ с многолетней историей, собственной академией и преданными фанатами. Команда использовала международную паузу, чтобы подарить зрителям настоящее футбольное шоу.

Результат и ход игры

Медиа-футбол принес игрокам "Вереса" настоящий взрыв эмоций. Игра началась мгновенно: первый перехват мяча привел к одновременной травме игроков обеих команд. Арбитр не колебался — желтая карточка медиа-игроку и булит в ворота ProFan. Эрен Айдин не промахнулся — 1:0.

Динамика только нарастала. ProFan сумел использовать "Джокера" и сравнять счет, тогда как "Верес" получил карточку "Штрафной" — 1:1. Каждая минута была на вес золота, а специальные карточки добавляли игре непредсказуемости.

Второй тайм стал настоящей сенсацией: на поле вышел президент "Вереса" Иван Надеин и поразил всех президентским буллитом. Впоследствии он оформил дубль, подкрепив лидерство команды и подняв ее боевой дух.

"Верес" завершил матч с разгромным счетом 5:1.

Независимо от счета, событие уже стало победой — как для футбола, так и для зрителей. Атмосфера на трибунах напоминала большой финал: песни, фан-зоны, автограф-сессии и совместное фото команд после игры.

Финальный свисток

"Мы не воспринимали игру как шоу — это был настоящий матч. ProFan доказали, что блогеры могут не только говорить о футболе, но и играть в него. Для нас это отличная разрядка, а для болельщиков — положительная энергия и настоящее зрелище", — поделился впечатлениями Игорь Харатин, капитан команды, полузащитник НК "Верес".

Со своей стороны представители ProFan подчеркнули, что матч стал важным событием не только для команды, но и для всех участников медийного и футбольного движения.

"Для нас это был не просто поединок — это большое событие для всех, кто следит за развитием медийного футбола. Мы благодарны "Вересу" за уважение, игру на полную силу и возможность доказать, что медиа команды являются полноценной частью украинского футбола", — подчеркнул Кирилл Дучев, капитан команды ProFan.

Новый формат — новые возможности

Матч стал важной вехой для украинского футбола. На поле встретились два подхода: креатив и энергия блогеров против опыта и мастерства профессионалов. Основатель Betking Foundation Павел Журило назвал поединок "новым этапом развития украинского футбола, который объединяет профессионалов и медиа-игроков на одной арене".

"Betking Foundation регулярно инициирует благотворительные и социальные футбольные проекты, и этот матч стал логическим продолжением нашей миссии — поддерживать развитие украинского футбола и делать игру зрелищной и увлекательной для всех фанатов", — добавил Павел Журило.

Хотя игра носила дружеский характер, борьба на поле была настоящей, а эмоции — искренними. Для зрителей матч стал возможностью увидеть любимых медиа звезд рядом с профессионалами УПЛ. Титульным спонсором обеих команд — НК "Верес" и ProFan — является лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group. Для betking это партнерство — символ объединения бизнеса, спорта и медиа, поддержки украинского футбола, молодых талантов и создания форматов, которые превращают каждый матч в настоящий праздник для болельщиков по всей стране.