Історичний проект "Ніч у музеї" презентувало Міністерство культури

Проект підготовлено спільними зусиллями Міністерства культури України, Міністерства інформаційної політики України та Мультимедійної платформи іномовлення України.

Як зазначили ініціатори проекту, в основу задуму покладено історії про музейні та історичні цінності.

"Проект спрямований на висвітлення історичних та культурних здобутків України. Також проект буде транслюватися у світі через український канал. На сьогоднішній день створено 20 серій передач "Ніч у музеї", - розповів міністр культури Юрій Стець.

Як повідомляв УНН, Держкіно уклало контракт на створення чорної комедії "5 хвилин".



