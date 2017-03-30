Исторический проект "Ночь в музее" презентовало Министерство культуры

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46091 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103868 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159671 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117918 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117361 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113037 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104617 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107167 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103652 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154391 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Исторический проект "Ночь в музее" презентовало Министерство культуры

Исторический проект "Ночь в музее" презентовало Министерство культуры

Киев  •  УНН

 • 20097 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Кабинете Министров Украины состоялась презентация проекта "Ночь в музее". Об этом сообщает корреспондент УНН.

Проект подготовлен совместными усилиями Министерства культуры Украины, Министерства информационной политики Украины и Мультимедийной платформы иновещания Украины.

Как отметили инициаторы проекта, в основу замысла положены истории о музейных и исторических ценностях.

"Проект направлен на освещение исторических и культурных достижений Украины. Также проект будет транслироваться в мире через украинский канал. На сегодняшний день создано 20 серий передач "Ночь в музее", - рассказал министр культуры Юрий Стець.

Как сообщал УНН, Госкино заключило контракт на создание черной комедии "5 минут".

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