Исторический проект "Ночь в музее" презентовало Министерство культуры

Проект подготовлен совместными усилиями Министерства культуры Украины, Министерства информационной политики Украины и Мультимедийной платформы иновещания Украины.

Как отметили инициаторы проекта, в основу замысла положены истории о музейных и исторических ценностях.

"Проект направлен на освещение исторических и культурных достижений Украины. Также проект будет транслироваться в мире через украинский канал. На сегодняшний день создано 20 серий передач "Ночь в музее", - рассказал министр культуры Юрий Стець.

Как сообщал УНН, Госкино заключило контракт на создание черной комедии "5 минут".



