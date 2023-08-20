Іспанці встановлюють фальшиві попереджувальні знаки на пляжах, щоб позбавитися туристів

Деталі

Фальшиві знаки, які з’явилися біля пляжів Майорки, повідомляють про різни типи небезпеки, які чекають туристів: на одних плакатах стверджується, що на березі з'явилися медузи, обвалилися скелі або вода забруднена стічними водами, а на інших - що пляж закритий або що до нього треба йти майже три години - хоча до нього всього 90 метрів.

При цьому, майже увесь текст на плакатах розміщено англійською мовою. І лише маленькі дописи зроблені каталонською, які додають контексту.

Так, наприклад, під зображенням плавця, оточеного медузами, дрібним шрифтом каталонською написано "Відкритий пляж. Не для медуз та іноземців".

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