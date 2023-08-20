Испанцы устанавливают фальшивые предупредительные знаки на пляжах, чтобы избавиться от туристов

Детали

Фальшивые знаки, которые появились возле пляжей Майорки, сообщают о разных типах опасности, которые поджидают туристов: на одних плакатах утверждается, что на берегу появились медузы, обвалились скалы или вода загрязнена сточными водами, а на других - что пляж закрыт или что до него надо идти почти три часа - хотя до него всего 90 метров.

При этом, почти весь текст на плакатах размещен на английском языке. И только маленькие надписи сделаны на каталонском, которые добавляют контекста.

Так, например, под изображением пловца, окруженного медузами, мелким шрифтом на каталонском написано "Открытый пляж. Не для медуз и иностранцев".

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