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Іспанський суд відкликав європейський ордер на арешт Пучдемона

Іспанський суд відкликав європейський ордер на арешт Пучдемона

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховний суд Іспанії відкликав європейський ордер на арешт екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та чотирьох його соратників, передає УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що рішення відкликати ордер пов'язано з тим, що Пучдемон та його соратники виявили бажання повернутися до Іспанії самостійно.

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Однак, джерела інформагенції AFP повідомляють, що ордер на арешт Пучдемона не було відкликано, тому екс-лідера Каталонії можуть заарештувати.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії.

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