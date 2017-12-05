Испанский суд отозвал европейский ордер на арест Пучдемона

Сообщается, что решение отозвать ордер связано с тем, что Пучдемон и его соратники выразили желание вернуться в Испанию самостоятельно.

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Однако, источники информагентства AFP сообщают, что ордер на арест Пучдемона не было отозвано, поэтому экс-лидера Каталонии могут арестовать.

Напомним, премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии.