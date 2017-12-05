Испанский суд отозвал европейский ордер на арест Пучдемона
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его соратников, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что решение отозвать ордер связано с тем, что Пучдемон и его соратники выразили желание вернуться в Испанию самостоятельно.
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Однако, источники информагентства AFP сообщают, что ордер на арест Пучдемона не было отозвано, поэтому экс-лидера Каталонии могут арестовать.
Напомним, премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии.