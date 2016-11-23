Іспанська прокуратура вимагає два роки ув'язнення для футболіста Неймара

Крім того, прокуратура наполягає на тюремному покарання для батька і матері Неймара.

Також, суддя Хосе Паралс також вимагає п'ять років в'язниці для колишнього президента клубу "Барселона" Сандро Розель і накладення штрафу на клуб в розмірі 8,4 млн євро.

Справа була порушена після скарги бразильської інвестиційної компанії DIS, яка повинна була отримати 40% прибутку від трансферу Неймара, однак стверджувала, що отримала набагато меншу суму.

В рамках розслідування прокурори зобов'язали кілька провідних європейських клубів надати інформацію про те, як вони намагалися перекупити Неймара у "Сантоса" в період з 2009 по 2013 рік. Серед цих клубів - "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Реал Мадрид" і "Баварія".

Через скандал з переходом Неймара в "Барселону" в січні минулого року Сандро Розель пішов у відставку з поста президента клубу.

Як повідомляв УНН, суд в Іспанії засудив аргентинського футболіста каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі до 21 місяця у в'язниці за ухилення від сплати податків.