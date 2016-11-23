Испанская прокуратура требует два года заключения для футболиста Неймара
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Прокуроры в Испании требуют для бразильского футболиста Неймара два года тюремного заключения по делу о коррупции, при переходе футболиста из бразильского клуба "Сантос" в испанскую "Барселону" в 2013 году, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Кроме того, прокуратура настаивает на тюремном наказании для отца и матери Неймара.
Также, судья Хосе Паралс также требует пять лет тюрьмы для бывшего президента клуба "Барселона" Сандро Розеля и наложения штрафа на клуб в размере 8,4 млн евро.
Дело было открыто после жалобы бразильской инвестиционной компании DIS, которая должна была получить 40% прибыли от трансфера Неймара, однако утверждала, что получила гораздо меньшую сумму.
В рамках расследования прокуроры обязали несколько ведущих европейских клубов предоставить информацию о том, как они пытались перекупить Неймара у "Сантоса" в период с 2009 по 2013 год. Среди этих клубов - "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал Мадрид" и "Бавария".
Из-за скандала с переходом Неймара в "Барселону" в январе прошлого года Сандро Розель ушел в отставку с поста президента клуба.
Как сообщал УНН, суд в Испании приговорил аргентинского футболиста каталонской "Барселоны" Лионеля Месси к 21 месяцу в тюрьме за уклонение от уплаты налогов.