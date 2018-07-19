Іспанія відкликала ордер на арешт екс-глави Каталонії

Колишній прем'єр Каталонії звинувачується в Іспанії в заколоті, розтраті держкоштів та іншіх правопорушеннях, за які йому загрожує за сукупністю до 50 років в'язниці. Разом з тим, Ліар залишив в силі внутрішній іспанскій ордер, за яким Пучдемон в разі перетину кордону країни повинен бути негайно заарештований.



Як наголошується в заяві ВС, рішення Ліар мотивовано тим, що 12 липня суд німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн визнав допустимою екстрадицію Карлеса Пучдемона в Іспанію лише за статтею про розтрату державних коштів. У той же час суд постановив, що Німеччина не може екстрадувати політика за звинуваченням у заколоті, бо такого складу злочину немає в німецькому кримінальному кодексі.



Каталонець, що переховується від іспанського правосуддя, був затриманий за ордером Іспанії в Німеччині 25 березня.



Як повідомляв УНН, прем'єр Каталонії Кім Торра висловився за створення незалежної республіки, одночасно запропонувавши переговори новому прем'єру Іспанії Педро Санчеса.

Раніше правоохоронці Іспанії в Барселоні провели масштабну операцію у зв'язку з незаконним фінансуванням референдуму щодо незалежності Каталонії 1 жовтня 2017року. У рамках операції затримано щонайменше 25 осіб.