Іспанія рекомендувала своїм громадянам покинути Україну через погіршення ситуації з безпекою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Іспанія рекомендувала своїм громадянам покинути Україну у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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"Ми рекомендуємо якомога швидше тимчасово покинути країну і радимо не їздити в Україну ні за яких обставин", — заявив міністр закордонних справ Альбарес Хосе Мануель Альбарес.
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Альварес повідомив, що 334 іспанця залишаються в Україні порівняно з 445, коли почалася криза кілька тижнів тому.
Додамо
Рада з національної безпеки і оборони України прийняла рішення Про введення надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Крім того, за інформацією західних ЗМІ, з боку російського кордону в бік Донецька рухаються дві колони військової техніки.