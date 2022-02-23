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Іспанія рекомендувала своїм громадянам покинути Україну через погіршення ситуації з безпекою

Іспанія рекомендувала своїм громадянам покинути Україну через погіршення ситуації з безпекою

Київ • УНН

 • 78813 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Іспанія рекомендувала своїм громадянам покинути Україну у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ми рекомендуємо якомога швидше тимчасово покинути країну і радимо не їздити в Україну ні за яких обставин", — заявив міністр закордонних справ Альбарес Хосе Мануель Альбарес.

Деталі

Альварес повідомив, що 334 іспанця залишаються в Україні порівняно з 445, коли почалася криза кілька тижнів тому.

Додамо

Рада з національної безпеки і оборони України прийняла рішення Про введення надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.

Крім того, за інформацією західних ЗМІ, з боку російського кордону в бік Донецька рухаються дві колони військової техніки.

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