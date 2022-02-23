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15 марта, 19:03 • 86223 просмотра

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Испания рекомендовала своим гражданам покинуть Украину из-за ухудшения ситуации с безопасностью

Киев • УНН

 • 78811 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Испания рекомендовала своим гражданам покинуть Украину в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Мы рекомендуем как можно скорее временно покинуть страну и советуем не ездить в Украину ни при каких обстоятельствах”, — заявил министр иностранных дел Альбарес Хосе Мануэль Альбарес.

Детали

Альбарес сообщил, что 334 испанца остаются в Украине по сравнению с 445, когда начался кризис несколько недель назад.

Добавим

Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Кроме того, по информации западных СМИ, со стороны российской границы в сторону Донецка движутся две колонны военной техники.

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