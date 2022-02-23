Испания рекомендовала своим гражданам покинуть Украину из-за ухудшения ситуации с безопасностью
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Испания рекомендовала своим гражданам покинуть Украину в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
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“Мы рекомендуем как можно скорее временно покинуть страну и советуем не ездить в Украину ни при каких обстоятельствах”, — заявил министр иностранных дел Альбарес Хосе Мануэль Альбарес.
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Альбарес сообщил, что 334 испанца остаются в Украине по сравнению с 445, когда начался кризис несколько недель назад.
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Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.
Кроме того, по информации западных СМИ, со стороны российской границы в сторону Донецка движутся две колонны военной техники.