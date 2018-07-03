Ірина Геращенко пояснила, чому Вишинський відсутній у "списку-23"

“Експерти і неурядові організації говорять, що в тюрмах є більше росіян і звертають увагу, що в оприлюдненому списку-23 немає прізвища Вишинського. Пояснюю: ми оприлюднили списки осіб, яких регулярно включають в свої вимоги ОРДЛО. Прізвища інших росіян, у т.ч. Вишинського, ніколи не називалися ані представниками ОРДЛО, ані росіянами, ані в Мінську, ані в інших форматах, як пропозицію. Тому наразі ми оприлюднили список 23, аж ніяк не ОРДЛО, а саме РФ, в обмін на звільнення політв’язнів Кремля”, — повідомила вона.

Як повідомлялось, 2 липня перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко озвучила імена засуджених або заарештованих в Україні російських громадян, яких Україна готова обміняти на політв’язнів в Росії та на Донбасі.

За її словами, йдеться про таких росіян: Агєєв Віктор, Баранов Олександр, Бусигін Анатолій, Валехідіс Олександр, Висоцький В’ячеслав, Гаджиєв Руслан, Гратов Валерій, Гречин Владислав, Доронін Олег, Єгоров Сергій, Іванов Валерій, Кемаковський Ігор, Коваліс Ольга , Кусакин Василь, Макаров Владислав, Мефьодов Євген, Одінцов Максим, Седіков Олексій, Сидоров Денис, Сливко Максим, Черних Павло, Чубарова Лариса і Шаталов Євгеній.

Як повідомляв УНН, Україна перевірить громадянство осіб, яких просить відвідати Москалькова.