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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 74056 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110100 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131163 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138191 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174288 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154789 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142150 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130576 просмотра

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7 марта, 08:52 • 185325 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

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Ирина Геращенко объяснила, почему Вышинский отсутствует в "списке-23"

Ирина Геращенко объяснила, почему Вышинский отсутствует в "списке-23"

Киев  •  УНН

 • 12628 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Арестованного по обвинению в госизмене руководителя “РИА Новости-Украина” Кирилла Вышинского нет в списке российских граждан, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе, потому что его никогда не просили обменять. Об этом сообщила Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Эксперты и неправительственные организации говорят, что в тюрьмах есть больше россиян и обращают внимание, что в обнародованном списке-23 нет фамилии Вышинского. Объясняю: мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО. Фамилии других россиян, в т.ч. Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах, как предложение. Поэтому сейчас мы обнародовали список 23 отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля”, — сообщила она.

Как сообщалось, 2 июля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила имена осужденных или арестованных в Украине российских граждан, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

По ее словам, речь идет о таких россиянах: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валехидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковський Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедовой Евгений, Одинцов Максим, Седиков Алексей, Сидоров Денис, Сливко Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

Как сообщал УНН, Украина проверит гражданство лиц, которых просит посетить Москалькова.

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