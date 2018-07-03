Ирина Геращенко объяснила, почему Вышинский отсутствует в "списке-23"

“Эксперты и неправительственные организации говорят, что в тюрьмах есть больше россиян и обращают внимание, что в обнародованном списке-23 нет фамилии Вышинского. Объясняю: мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО. Фамилии других россиян, в т.ч. Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах, как предложение. Поэтому сейчас мы обнародовали список 23 отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля”, — сообщила она.

Как сообщалось, 2 июля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила имена осужденных или арестованных в Украине российских граждан, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

По ее словам, речь идет о таких россиянах: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валехидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковський Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедовой Евгений, Одинцов Максим, Седиков Алексей, Сидоров Денис, Сливко Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

Как сообщал УНН, Украина проверит гражданство лиц, которых просит посетить Москалькова.