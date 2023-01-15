Іран за три місяці отримає російські винищувачі Су-35
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Іран отримає російські винищувачі Су-35 протягом трьох місяців за згодою з Москвою, заявив у неділю іранський парламентар, передає УНН.
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Шахріар Хейдарі, член парламентського комітету з національної безпеки, повідомив інформаційному агентству Tasnim, що літаки прибудуть до Ірану в наступному іранському році, який розпочнеться 21 березня.
За словами депутата, Тегеран також замовив у росії низку іншої військової техніки, у тому числі системи ППО, ракетні комплекси та вертольоти, більшість яких прибуде найближчим часом.
За повідомленнями ЗМІ, Іран отримає 24 двомоторні високоманеврені винищувачі четвертого покоління, які будуть використовуватися в основному для виконання завдань із завоювання панування в повітрі.
Очікується, що частина винищувачів базуватиметься на тактичній авіабазі (TAB) 8 ВПС Ісламської Республіки Іран (IRIAF), розташованій у місті Ісфахан у центральному Ірані.
Додамо
В останні роки Іран не купував нових бойових літаків, за винятком деяких російських винищувачів МіГ-29 Fulcrum, які він придбав у 1990-х роках.
В останні місяці Іран та росія підписали важливі угоди щодо зміцнення економічного, торговельного, енергетичного та військового співробітництва.
У вересні минулого року командувач ВПС Ірану Хамід Вахеді заявив, що купівля винищувачів Су-30 не входить до планів його країни.