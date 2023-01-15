Иран за три месяца получит российские истребители Су-35

Детали

Шахриар Хейдари, член парламентского комитета по национальной безопасности, сообщил информационному агентству Tasnim, что самолеты прибудут в Иран в следующем иранском году, который начнется 21 марта.

По словам депутата, Тегеран также заказал у россии ряд другой военной техники, в том числе системы ПВО, ракетные комплексы и вертолеты, большинство из которых прибудет в ближайшее время.

По сообщениям СМИ, Иран получит 24 двухмоторных высокоманевренных истребителя четвертого поколения, которые будут использоваться в основном для выполнения задач по завоеванию господства в воздухе.

Ожидается, что часть истребителей будет базироваться на тактической авиабазе (TAB) 8 ВВС Исламской Республики Иран (IRIAF), расположенной в городе Исфахан в центральном Иране.

Добавим

В последние годы Иран не покупал новых боевых самолетов, за исключением некоторых российских истребителей МиГ-29 Fulcrum, которые он приобрел в 1990-х годах.

В последние месяцы Иран и россия подписали важные соглашения по укреплению экономического, торгового, энергетического и военного сотрудничества.

В сентябре прошлого года командующий ВВС Ирана Хамид Вахеди заявил, что покупка истребителей Су-30 не входит в планы его страны.