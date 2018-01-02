Іран використав гроші, надані Обамою, на підтримку тероризму та корупції - Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп у зв’язку із нещодавніми протестами, які проходили в декількох іранських містах, висловив підтримку дій іранців, засудив діючу владу держави, а також засудив колишнього президента США Барака Обаму через “надання грошей” іранському уряду. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Народ Ірану нарешті діє проти жорстокого і корумпованого іранського режиму. Всі гроші, які Обама так нерозважливо віддав їм, були використані для підтримки тероризму і потрапили в їхні кишені. У людей мало їжі, високий рівень інфляції, не дотримуються права людини. США стежать за цим”, — написав Трамп в своєму Twitter.
Головнокомандувач США посилався на глобальну угоду, укладену колишнім президентом Бараком Обамою, яка скасувала деякі економічні санкції проти Ірану в обмін на стримання їхньої ядерної програми.
У великих містах Ірану з 28 грудня проходять акції протесту, під час яких загинули 20 осіб.
За три дні в Ірані затримані близько 450 мітингувальників.