Іран відмовив МАГАТЕ в доступі на ядерний об'єкт в Кереджі

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В середині місяця Тегеран і агентство домовилися про параметри моніторингу іранських ядерних об’єктів. Зокрема, Ісламська Республіка погодилася відновити доступ інспекторів МАГАТЕ до відеокамер на таких об’єктах. Однак домовленість не вдалося виконати на підприємстві з випуску центрифуг в Кереджі. Камери на цьому об’єкті були серйозно пошкоджені кілька місяців тому в результаті інциденту, який іранські ЗМІ охрестили невдалим актом саботажу.

Переговори по СВПД зайшли в глухий кут

У 2015 році Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція і Великобританія підписали Спільний всеосяжний план дій (СВПД). Цей документ передбачає виконання Тегераном ряду кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, введених раніше США і ЄС. Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з угоди в травні 2018 року і ввели нові санкції відносно Ісламської Республіки. Тегеран у відповідь відмовився виконувати частину зобов’язань в рамках СВПД.

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У квітні у Відні почалися переговори про повернення до дотримання умов СВПД. Однак вони зайшли в глухий кут після того, як президентом Ірану був обраний прихильник жорсткої лінії у відносинах з Заходом Ебрахім Раїса.