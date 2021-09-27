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Иран отказал МАГАТЭ в доступе на ядерный объект в Кередже

Иран отказал МАГАТЭ в доступе на ядерный объект в Кередже

Киев  •  УНН

 • 17559 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Власти Ирана отказались предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ на ядерный объект в Кередже. Об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросс сообщил в воскресенье, 26 сентября. Речь идет о заводе, который выпускает детали для центрифуг, применяемых для обогащения урана, передает УНН.

Детали

В середине месяца Тегеран и агентство договорились о параметрах мониторинга иранских ядерных объектов. В частности, Исламская Республика согласилась восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к видеокамерам на таких объектах. Однако договоренность не удалось выполнить на предприятии по выпуску центрифуг в Кередже. Камеры на этом объекте были серьезно повреждены несколько месяцев назад в результате инцидента, который иранские СМИ окрестили неудачным актом саботажа.

Переговоры по СВПД зашли в тупик

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Исламской Республики. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД.

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В апреле в Вене начались переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД. Однако они зашли в тупик после того, как президентом Ирана был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом Эбрахим Раиса.

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