Іран поновить доступ МАГАТЕ до камер спостереження на ядерних об’єктах

Цитата

"Інспекторам МАГАТЕ дозволяється обслуговувати ідентифіковане обладнання та замінювати їх носії інформації, які зберігатимуться під спільними печатками МАГАТЕ та (Ірану) AEOI в Ісламській Республіці Іран. Спосіб і час узгоджуються двома сторонами", - йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками зустрічі.

Деталі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідав Іран для переговорів, через кілька днів після того, як МАГАТЕ критикувало Тегеран за відсутність співпраці.

"Сторони наголосили на важливості співпраці і відновлення взаємної довіри. Всі питання необхідно вирішувати в конструктивному дусі і виключно в технічному ключі", - йдеться у спільній заяві.

Доповнення

Раніше, Іран назвав політично мотивованим останній звіт МАГАТЕ, в якому агентство звинуватило режим аятолли у відмові від співпраці, а також висловило подив неполадкам камер стеження на ядерних об'єктах. МАГАТЕ також закликало офіційний Тегеран пояснити, звідки взялися сліди урану на об'єктах, які нібито не відносяться до ядерної програми.

Суперечкою цього року стали обмеження, які Іран наклав на здатність МАГАТЕ контролювати свої різні ядерні установки. Іран відмовився надавати в реальному часі кадри з камер та інших засобів спостереження, які МАГАТЕ встановила у цих місцях.