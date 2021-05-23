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МАГАТЕ позбавили доступу до даних з камер на іранських ядерних об'єктах

Київ • УНН

 • 21047 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) втратило доступ до зображень з камер, розташованих на іранських ядерних об’єктах, оскільки тримісячний термін угоди про моніторинг закінчився. Відповідну заяву голови Меджлісу країни Мохаммада Багера Галібафа наводить агентство Fars, інформує УНН.

МАГАТЕ позбавили доступу до даних з камер на іранських ядерних об'єктах

Цитата

“МАГАТЕ не має права доступу до відеозаписів та інформації з камер всередині іранських ядерних об’єктів у зв’язку із закінченням крайнього терміну”, — наводить агентство слова Галібафа.

Деталі

Зазначений тримісячний період закінчився 22 травня.

Контекст

Іран і МАГАТЕ 21 лютого домовилися про тимчасове технічне рішення для продовження моніторингу на іранських ядерних об’єктах строком до трьох місяців з урахуванням вступу в силу в цій країні з 23 лютого нового закону, який призупинив дію додаткового протоколу до угоди про гарантії з агентством.

Відповідно до нових умов скоротився обсяг і тип інспекцій МАГАТЕ в Ірані, агентство втратило доступу до камер на ядерних об’єктах. У Тегерані попереджали, що інформація з камер буде стерта після закінчення трьох місяців, якщо США не знімуть санкції з Ірану.

Лютнева домовленість стала основою для можливості організації очних політичних консультацій з питання повного відновлення іранської ядерної угоди, які з початку квітня ведуться в Відні.

Доповнення

СВПД щодо ядерної програми Ірану було укладено у Відні 2015 року. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також ЄС. У травні 2018 року Штати з ініціативи тодішнього президента Дональда Трампа вийшли з угоди й відновили санкції проти Ірану. Своєю чергою Іран офіційно припинив виконання частини зобов’язань за умовами СВПД та повідомив про це всі сторони угоди.

Нова адміністрація Джо Байдена висловила намір повернутися до виконання СВПД.

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