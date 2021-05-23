МАГАТЭ лишили доступа к данным с камер на иранских ядерных объектах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потеряло доступ к изображениям с камер, расположенных на иранских ядерных объектах, поскольку трехмесячный срок соглашения о мониторинге закончился. Соответствующее заявление председателя Меджлиса страны Мохаммада Багера Галибафа приводит агентство Fars, передает УНН.
Цитата
“МАГАТЭ не имеет права доступа к видеозаписям и информации с камер внутри иранских ядерных объектов в связи с окончанием крайнего срока”, — приводит агентство слова Галибафа.
Детали
Указанный трехмесячный период закончился 22 мая.
Контекст
Иран и МАГАТЭ 21 февраля договорились о временном техническом решении для продолжения мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до трех месяцев с учетом вступления в силу в этой стране с 23 февраля нового закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством.
Согласно новым условиям сократился объем и тип инспекций МАГАТЭ в Иране, агентство потеряло доступ к камерам на ядерных объектах. В Тегеране предупреждали, что информация с камер будет стерта по истечении трех месяцев, если США не снимут санкции с Ирана.
Февральская договоренность стала основой для возможности организации политических консультаций по вопросу полного восстановления иранской ядерной сделки, с начала апреля ведутся в Вене.
Дополнение
СВПД по ядерной программе Ирана было заключено в Вене 2015 года. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также ЕС. В мае 2018 года Штаты по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана. В свою очередь Иран официально прекратил выполнение части обязательств по условиям СВПД и сообщил об этом все стороны сделки.
Новая администрация Джо Байдена выразила намерение вернуться к выполнению СВПД.