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МАГАТЭ лишили доступа к данным с камер на иранских ядерных объектах

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потеряло доступ к изображениям с камер, расположенных на иранских ядерных объектах, поскольку трехмесячный срок соглашения о мониторинге закончился. Соответствующее заявление председателя Меджлиса страны Мохаммада Багера Галибафа приводит агентство Fars, передает УНН.

МАГАТЭ лишили доступа к данным с камер на иранских ядерных объектах

Цитата

“МАГАТЭ не имеет права доступа к видеозаписям и информации с камер внутри иранских ядерных объектов в связи с окончанием крайнего срока”, — приводит агентство слова Галибафа.

Детали

Указанный трехмесячный период закончился 22 мая.

Контекст

Иран и МАГАТЭ 21 февраля договорились о временном техническом решении для продолжения мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до трех месяцев с учетом вступления в силу в этой стране с 23 февраля нового закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством.

Согласно новым условиям сократился объем и тип инспекций МАГАТЭ в Иране, агентство потеряло доступ к камерам на ядерных объектах. В Тегеране предупреждали, что информация с камер будет стерта по истечении трех месяцев, если США не снимут санкции с Ирана.

Февральская договоренность стала основой для возможности организации политических консультаций по вопросу полного восстановления иранской ядерной сделки, с начала апреля ведутся в Вене.

Дополнение

СВПД по ядерной программе Ирана было заключено в Вене 2015 года. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также ЕС. В мае 2018 года Штаты по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана. В свою очередь Иран официально прекратил выполнение части обязательств по условиям СВПД и сообщил об этом все стороны сделки.

Новая администрация Джо Байдена выразила намерение вернуться к выполнению СВПД.

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