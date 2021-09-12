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Иран возобновит доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах

Иран возобновит доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах

Киев  •  УНН

 • 16720 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и глава Организации по атомной энергии Исламской республики Иран Мохаммад Эслами достигли соглашения о восстановлении контроля МАГАТЭ над объектами ядерной отрасли Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по результатам встречи, передает УНН.

Цитата

"Инспекторам МАГАТЭ разрешается обслуживать идентифицировано оборудование и заменять их носители информации, которые будут храниться под общими печатями МАГАТЭ и (Ирана) AEOI в Исламской Республике Иран. Способ и время согласовываются двумя сторонами", - говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи.

Детали

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетил Иран для переговоров, через несколько дней после того, как МАГАТЭ критиковал Тегеран из-за отсутствия сотрудничества.

"Стороны подчеркнули важность сотрудничества и восстановления взаимного доверия. Все вопросы необходимо решать в конструктивном духе и исключительно в техническом ключе", - говорится в заявлении.

Дополнение

Ранее, Иран назвал политически мотивированным последний отчет МАГАТЭ, в котором агентство обвинило режим аятоллы в отказе от сотрудничества, а также выразил удивление неполадкам камер слежения на ядерных объектах. МАГАТЭ также призвало официальный Тегеран объяснить, откуда взялись следы урана на объектах, которые якобы не относятся к ядерной программе.

Спором этого года стали ограничения, которые Иран наложил на способность МАГАТЭ контролировать свои различные ядерные установки. Иран отказался предоставлять в реальном времени кадры с камер и других средств наблюдения, которые МАГАТЭ установила в этих местах.

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