Іракські ВПС знищили більше 25 укриттів ІДІЛ в районі Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Іракські ВПС обстріляли і знищили найбільшу базу ІДІЛ, а також більше 25 укриттів і позицій терористів в південно-західному Мосулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Farsnews.
В ході військової операції під назвою "Ерадех ан-Наср" ("Воля перемоги") іракські військові знищили базу ІДІЛ, яку терористи використовували в якості медичного центру в південно-західній частині Мосула. Крім того, в рамках спецоперації було знищено понад 25 військових позицій терористів.
Як повідомляв УНН, іракські сили знищили одного з лідерів ІГІЛ в провінції Діялі.
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