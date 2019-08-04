Иракские ВВС уничтожили более 25 укрытий ИГИЛ в районе Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Иракские ВВС обстреляли и уничтожили крупнейшую базу ИГИЛ, а также более 25 укрытий и позиций террористов в юго-западном Мосуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Farsnews.
В ходе военной операции под названием “Эрадех ан-Наср” (“Воля победы”) иракские военные уничтожили базу ИГИЛ, которую террористы использовали в качестве медицинского центра в юго-западной части Мосула. Кроме того, в рамках спецоперации было уничтожено более 25 военных позиций террористов.
Как сообщал УНН, иракские силы уничтожили одного из лидеров ИГИЛ в провинции Дияли.
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