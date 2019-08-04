Иракские ВВС уничтожили более 25 укрытий ИГИЛ в районе Мосула

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 91533 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100062 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128942 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138996 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127106 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128552 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130564 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Иракские ВВС уничтожили более 25 укрытий ИГИЛ в районе Мосула

Иракские ВВС уничтожили более 25 укрытий ИГИЛ в районе Мосула

Киев  •  УНН

 • 8813 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Иракские ВВС обстреляли и уничтожили крупнейшую базу ИГИЛ, а также более 25 укрытий и позиций террористов в юго-западном Мосуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Farsnews.

В ходе военной операции под названием “Эрадех ан-Наср” (“Воля победы”) иракские военные уничтожили базу ИГИЛ, которую террористы использовали в качестве медицинского центра в юго-западной части Мосула. Кроме того, в рамках спецоперации было уничтожено более 25 военных позиций террористов.

Как сообщал УНН, иракские силы уничтожили одного из лидеров ИГИЛ в провинции Дияли.

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