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Інститут вивчення війни: українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася російським окупантам

Інститут вивчення війни: українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася російським окупантам

Київ • УНН

 • 97781 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася російським окупантам, попри на нову тактику рф, спрямовану на обмеження російських втрат, передає УНН.

Деталі

ISW зазначає, що українські сили, ймовірно, відходять, що може включати відхід з Лисичанська та Луганської області у найближчому майбутньому та який, ймовірно, спрямований на передчасне завершення російського наступу. Київ може продовжувати цей підхід доти, доки атака рф не досягне кульмінації або українські сили не займуть більш захищені позиції вздовж більш прямої лінії, засіяної укріпленими містами та селищами.

Інститут додає, що окупантам, які залишилися в Сєвєродонецьку, необхідно буде форсувати річку Сіверський Донець у Лисичанськ з Сєвєродонецька або навколишніх населених пунктів для подальшої участі в російському наступі. Цей рух може потребувати деякого часу, оскільки російські окупанти зруйнували три основні мости.

Російським силам, які ведуть безперервні наступальні операції в Сєвєродонецьку, також знадобиться деякий час для відновлення боєздатності перед тим, як брати участь у штурмі Лисичанська.

Місцезнаходження та чисельність російських військ, що захопили Сєвєродонецьк, як уточнюється, наразі залишаються неясними.

Нагадаємо 

Російська армія, яка зазнала значних втрат покладається на поповнення з числа відставних офіцерів і резервістів.

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